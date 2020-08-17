أنا مش بتاع بهارات .. طبيب يوجه رسالة لمرضى القلب ومتعافي كورونا

قال الدكتور خالد رفعت، استشاري امراض القلب والاوعية الدموية، إن لم تثبت اي دراسة حتى الآن ان يجب تناول ادوية السيولة دون اسباب مرضية وخاصة لمتعافي فيروس كورونا، موضحًا "مفيش حاجة اسمها دواء سيولة لكل مواطن".





وتابع الدكتور خالد رفعت ، خلال حواره في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن من الضروري ان يحافظ متعافي كورونا على تناول الاطعمة المفيدة وممارسة الرياضة، واوضح ان الكركدية والبردقوش لديهم نتيجة ايجابية على مرضى الضغط، ولكن ذلك لا يعني الاعتماد بشكل دائم عليهم لان يجب في تلك الحالات المرضية استشارة طبيب متخصص.





واشار الى ان فيروس كورونا من الممكن ان يترك تآثير على عضلة القلب والجهاز التنفسي على من اصيب به ولكن هذا لا يعني ان هذه قاعدة معممة، فمن الممكن ان يصاب شخص بفيروس كورونا ولا يترك له اعراض ما بعد التعافي.





واكد على ان ادوية القلب لاتزيد من معدل الاصابة بكورونا، وان كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيحة ويجب التأكد من صحتها قبل تداولها وانتشارها، وان ما يقال بتناول بعض الاعشاب الطبيعية سيكون له التآثير الاقوى بدلا من الادوية فهو غير صحيح او ليس له ثوابت علمية، معقبًا "انا مقدرش اقول ان في بهارات معينة مفيدة او ماشبه ذلك، وانا ليا في العلم مليش في البهارات".



