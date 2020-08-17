AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استعدادا لبدء العام الدراسي.. وزيرا الصحة والتعليم يبحثان خطة التأمين الطبي للطلاب قبل عرضها على رئيس الوزراء

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:08 م
وزيرا الصحة والتعليم
وزيرا الصحة والتعليم
Advertisements
محمد غالى
اجتمعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، لبحث خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من  القيادات بالوزارتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال اللقاء محاور الخطة المقترحة للتأمين الطبي لطلاب المدارس، والضوابط الصحية التي ينبغي توافرها بالمنشآت التعليمية، لحماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض معدية، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة شددت أيضًا على ضرورة  تكثيف التوعية الصحية لطلاب المدارس، وأولياء الأمور، وكذلك القائمين على العملية التعليمية، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.

وخلال اللقاء رحب الدكتور طارق شوقي، بالتعاون مع وزارة الصحة في عدة مجالات، كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الصحة لضمان الحفاظ على صحة ابنائنا الطلاب.
استعدادا لبدء العام الدراسي.. وزيرا الصحة والتعليم يبحثان خطة التأمين الطبي للطلاب قبل عرضها على رئيس الوزراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال امتحانات الثانوية.. السيسي يوجه باتخاذ أقصى درجات تأمين الطلاب

4 توجيهات رئاسية لمكافحة كورونا.. السيسى: توفير أقصى تأمين لطلاب الثانوية العامة وحملات لتوعية المواطنين من خطورة الفيروس وتعاون بين الصحة والقطاع الخاص

انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد.. التعليم تستعين بشركات لتعقيم اللجان فجر السبت.. 560 سيارة إسعاف وكواشف حرارية وفرق طبية وكمامات ومطهرات لمحاربة كورونا.. وغرف عمليات مركزية للمتابعة اللحظية

الصحة تعلن الانتهاء من خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة.. ومناشدة عاجلة لأولياء الأمور

وزير التعليم: نثق في إجراءات التأمين الطبي المطبقة في امتحانات الثانوية العامة 2020

خلال اجتماعها بوكلاء وزارة الصحة.. هالة زايد تطمئن على خطة الوزارة للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة..تسجيل 1774 حالة إيجابية جديدة و79 وفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الحكومة: خطة للتعامل مع احتمالات ظهور موجة ثانية من فيروس كورونا

أخبار الرياضة| الأهلي مهدد بفقدان 3 نجوم أمام الزمالك.. سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي .. وكومان مدربا لبرشلونة

يرتفع 5 جنيهات| سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-8-2020

شوبير ينتقد الأهلي ويكشف تغييرات جديدة فى التشكيل بعد العروض السيئة

لعنة الإنذار.. 3 نجوم كبار فى الأهلي مهددون بالغياب عن مواجهة الزمالك

إعلامية كويتية: نريد استنساخ كامل الوزير فى الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة