شاهد... مصير رجل أبيض عنصري استفز مجموعة من السود بلندن

أظهرت لقطات صادمة لحظة فقدان رجل وعيه بعد لكمة من قبل أحد الأشخاص بسبب تحدثه بشكل عنصرى مع مجموعة من أصحاب البشرة السمراء في أحد قطارات لندن المركزية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، اظهرت اللقطات المتداولة عبر الإنترنت رجلًا أبيض يتجادل مع ركاب آخرين أثناء اقتراب قطار سنترال لاين من محطة بانك في وسط لندن مساء السبت.

وكان تم تصوير رجل أصلع ويرتدي قميصًا أزرق وسروالًا قصيرًا باللون البيج ، وهو يصرخ في مجموعة من الركاب السود: 'هذا وطني وأنتم جميعًا ستعودن إلى بلادكم أنتم تعرفت ذلك أيضًا".

وعندما سألته المجموعة عن المكان الذي سيعودون إليه ، صرخ الرجل الابيض "أنتم تعرف إلى أين ستعودون".

واستمر الرجل الأبيض العنصري في استفزاز الركاب السمر وسط حالة من الاستياء من قبل ركاب القطار، وحين حان وقت مغادرة القطار حاول الرجل الأبيض التشاجر مع الركاب السمر، إلا أن أحدهم قام بلكم الرجل الأبيض واسقاطه أرضا في ضربة واحدة أفقدته الوعي على رصيف محطة القطار.



