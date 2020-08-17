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اقتصاد

100 مليون ريال إجمالي مبيعات 40 مزادا قضائيا في السعودية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:05 م
المزاد الإلكتروني
المزاد الإلكتروني
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قسم الاقتصاد
سجلت منصة المزاد الإلكتروني السعودية التي تمكن المستفيدين من المشاركة في المزادات القضائية إلكترونيًا، مبيعات وصلت إلى 100 مليون ريال، بعد طرح 40 مزادًا، فيما بلغ عدد المزايدين المسجلين في المنصة أكثر من 5000 مزايد.


وتمكّن المنصة التي أطلقها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في شعبان الماضي، المحاكم من إدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة، وطرحها للبيع بشكل إلكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعمًا لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.


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ويعزز المزاد الإلكتروني (emazad.sa) مبدأ الشفافية والنزاهة، ويرفع مستوى التنافسية بالإضافة إلى إمكانية التحقق من أهلية المشاركين في المزاد، والحد من الصعوبات في إجراء المزادات الحضورية، حفاظًا لحقوق جميع الأطراف.


وتتم خطوات إسناد المزاد من قبل المحكمة ومن ثم إدخال تفاصيل المزاد والإعلان عن طريق وكيل البيع ويتم التحقق من أهلية المزايدين والملاءة المالية في النظام وتسجيل المزايدين بشكل إلكتروني، بعد ذلك ينطلق المزاد بين الأطراف حتى تتم الترسية وإصدار فاتورة السداد من النظام، بالإضافة إلى إرسال محضر البيع للقاضي من قبل وكيل البيع إلكترونيًا، حتى تصدر الموافقة على محضر البيع وإفراغ العقار من قبل القاضي إلكترونيًا .

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