اتحاد الأطباء العرب يجري 250 عملية مياه بيضاء مجانا.. من 1 سبتمبر لـ10 أكتوبر

ينظم المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب قافلة طبية رمدية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 سبتمبر– 10 أكتوبر المقبل للتخفيف من معاناة المرضى، والحد من حالات العمى.





ومن المقرر أن تقوم القافلة الطبية بإجراء نحو 250 عملية مياه بيضاء لغير القادرين، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط وأسوان؛ بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون.





يشار إلى أن مركز "إبصار" نجح خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد ، و نحو 3363 عملية مياه بيضاء لغير القادرين بجمهورية مصر العربية.



