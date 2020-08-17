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أخبار البلد

اتحاد الأطباء العرب يجري 250 عملية مياه بيضاء مجانا.. من 1 سبتمبر لـ10 أكتوبر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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محمد غالي
ينظم المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب قافلة طبية رمدية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 1 سبتمبر– 10 أكتوبر المقبل للتخفيف من معاناة المرضى، والحد من حالات العمى.

ومن المقرر أن تقوم القافلة الطبية بإجراء نحو 250 عملية مياه بيضاء لغير القادرين، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى  10 أكتوبر المقبل في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط وأسوان؛ بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون.

يشار إلى أن مركز "إبصار" نجح خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد ، و نحو 3363 عملية مياه بيضاء لغير القادرين بجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب ان الهدف الرئيسي من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز "إبصار" داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية 2020، والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الممكن تفاديه ومسبباته.
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