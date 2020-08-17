300 ألف هى الحل.. انقطاع الكهرباء أزمة تهدد اللجنة الأولمبية والاتحادات

دخلت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية في أزمة خلال الأيام الأخيرة بسبب إنقطاع الكهرباء منذ يوم الجمعة الماضية لعطل في المحول الرئيسيى
وأكد مسئولو الاتحادات واللجنة الأولمبية أن المحول الحالي يجب نقله للشركة لإصلاح العطل وهو ما يعني استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل لثلاثة أسابيع يستمر خلالها تعطل العمل مشيرين إلى أنه يجب التعاقد لشراء محول جديد في الفترة الحالية لإعادة الكهرباء.
واخطرت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وزارة الرياضة بالأزمة الحالية ولم يتم التحرك منذ أكثر من أربعة أيام في هذه الأزمة.
وتسبب انقطاع الكهرباء في أزمة كبيرة في مقرات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وتعطل العمل بها وهو ما يعد أزمة تهدد عمل الاتحادات في الفترة الحالية واستقرار النشاط الرياضي، فيما يحتاج شراء المحول الجديد 300 ألف جنيه وهو ما يعتبر ضغط على ميزانية اللجنة الأولمبية.
وتنتظر اللجنة الأولمبية منذ الأسبوع الماضي رد وزارة الرياضة الذي لم يحسم هذه الأزمة بالدعم المادي لشراء محول جديد.