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رياضة

300 ألف هى الحل.. انقطاع الكهرباء أزمة تهدد اللجنة الأولمبية والاتحادات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
دخلت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية في أزمة خلال الأيام الأخيرة بسبب إنقطاع الكهرباء منذ يوم الجمعة الماضية لعطل في المحول الرئيسيى

وأكد مسئولو الاتحادات واللجنة الأولمبية أن المحول الحالي يجب نقله للشركة لإصلاح العطل وهو ما يعني استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل لثلاثة أسابيع يستمر خلالها تعطل العمل مشيرين إلى أنه يجب التعاقد لشراء محول جديد في الفترة الحالية لإعادة الكهرباء.

واخطرت الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وزارة الرياضة بالأزمة الحالية ولم يتم التحرك منذ أكثر من أربعة أيام في هذه الأزمة.

وتسبب انقطاع الكهرباء في أزمة كبيرة في مقرات الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية وتعطل العمل بها وهو ما يعد أزمة تهدد عمل الاتحادات في الفترة الحالية واستقرار النشاط الرياضي، فيما يحتاج شراء المحول الجديد 300 ألف جنيه وهو ما يعتبر ضغط على ميزانية اللجنة الأولمبية.

وتنتظر اللجنة الأولمبية منذ الأسبوع الماضي رد وزارة الرياضة الذي لم يحسم هذه الأزمة بالدعم المادي لشراء محول جديد.
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