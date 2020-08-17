انطلاق فعاليات مهرجان التراث الشعبي الثاني في حلب

انطلقت في صالة تشرين للفنون الجميلة بحلب بالجمهورية السورية اليوم فعاليات مهرجان التراث الشعبي الثاني احتفاء بأيام التراث السوري، والتى تستمر لمدة خمسة أيام.





وتضمن اليوم الأول من الفعاليات تكريم عدد من الشخصيات المهتمة بالتراث إضافة إلى افتتاح معرض للوثائق التاريخية.





وأوضح جابر الساجور مدير الثقافة في حلب أن المهرجان يتضمن أيضًا حفلات فنية تراثية تبث مباشرة على صفحة مديرية الثقافة على موقع التواصل “فيسبوك” إضافة إلى محاضرة وورشة عمل عن آلة الناي وكيفية صنعها.





واوضح أن معرض الوثائق التاريخية للدكتور محمد خواتمي أحد المهتمين بالتراث يحتوي على 100 وثيقة تاريخية عن مدينة حلب وعددا من الأوراق والوثائق الخدمية تعود لـ 100 عام مضت مشيرا إلى أن هذه الوثائق عبارة عن مجموعة إيصالات وأوراق ملكية ووثائق مالية وخدمية وعقارية وقضائية وثبوتيات شخصية مثبتة بالختم والتوقيع الأمر الذي يعد دلالة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة بمدينة حلب.





من جانبه قال الفنان عمر سرميني أن المهرجان يتضمن تكريم من كان لهم دور وأثر إيجابي في الحفاظ على التراث السوري الأمر الذي يعطي حافزا لهم ودافعا لاستمرار النشاط والعطاء والابداع.





ومن الشخصيات المكرمة في المهرجان المهندس عبد الهادي حردان رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لإعادة تأهيل الآثار والحرف الذي اعتبر أن هذه الفعالية تعطي دافعا كبيرا لإعادة إعمار الوطن.