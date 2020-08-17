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أخبار العالم

العثور على العميل الإسرائيلي اللبناني عامر الفاخوري ميتا في شقته

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت صحيفة "النهار"اللبنانية بوفاة العميل الإسرائيلي السابق عامر الفاخوري.

وقالت إنه وجد ميتا في مكان إقامته في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن عامر الفاخوري الذي أطلق منذ فترة من السجون اللبنانية وأعيد إلى الولايات المتحدة بعد صدور حكم بإطلاقه عن المحكمة العسكرية، توفي اليوم في مكان إقامته في الولايات المتحدة.

وكان الفاخوري متهما بالتعامل مع إسرائيل وقيل إنه تم تهريبه إلى الولايات المتحدة عبر سفارة واشنطن في بيروت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مارس الماضي أن بلاده استعادت المواطن الأمريكي عامر فاخوري، الذي كان مسجونا في لبنان بتهمة ارتكاب جرائم إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

وقال ترامب إن فاخوري الذي يعاني من السرطان، في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث سيتمكن من تلقي العلاج اللازم.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت في وقت سابق قرارا أسقطت بموجبه جميع التهم الموجهة إلى الفاخوري بالتقادم، وكفت التعقبات عنه، في جرائم تعذيب سجناء في معتقل الخيام، وتسببه بوفاة اثنين منهم.

وفر الفاخوري من جنوب لبنان عام 1998، قبل الانسحاب الإسرائيلي بعامين، وفي العام ذاته، صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، لاتهامه بالعمالة لإسرائيل.

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