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استعدادا للعام الدراسي الجديد.. وزيرا الصحة والتعليم يبحثان خطة تأمين طلاب المدارس طبيا لمواجهة كورونا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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محمد غالي
وزيرة الصحة: تكثيف التوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور وتعريفهم بإجراءات مواجهة كورونا
وزير التعليم يشكر وزيرة الصحة على التعاون في إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية


بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم اليوم، خطة التأمين الطبي لطلاب المدارس، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من  القيادات بالوزارتين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت خلال اللقاء محاور الخطة المقترحة للتأمين الطبي لطلاب المدارس، والضوابط الصحية التي ينبغي توافرها بالمنشآت التعليمية، لحماية الطلاب من الإصابة بأي أمراض معدية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت على ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن الوزيرة شددت على ضرورة  تكثيف التوعية الصحية لطلاب المدارس، وأولياء الأمور، والقائمين على العملية التعليمية، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.

ورحب الدكتور طارق شوقي، بالتعاون مع وزارة الصحة في عدة مجالات، كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على التعاون الوثيق في إدارة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكانياتها للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب، مؤكدًا أهمية التكاتف والتعاون مع وزارة الصحة لضمان الحفاظ على صحة الطلاب.
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