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محافظات

الأزهر الوادي الجديد يبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:24 م
اجتماع المنطقة الازهرية
اجتماع المنطقة الازهرية بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أجتمع عبدالجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد ، الأزهرية بمكتبه بمديري الإدارات والمراحل التعليمية على مستوى المنطقة لبحث استعدادات العام الدراسي والجديد.

ورحب رئيس الادارة المركزيه بالحضور وشكرهم على ما بذلوة من مجهودات بخروج إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بهذة الصورة المشرفة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩م وحصول المنطقه على المركز الأول على مستوى المناطق الأزهرية بنسبة ٩٨% .
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وطالب فضيلتة مديري المراحل التعليمية بعمل أحصائيات عاجله بالعجز والزيادة لجميع الإدارات التعليمية ومعاهدها لجميع المراحل الدراسية الثلاثة ( معلمين - إداريين - الخدمات المعاونة )وذلك إستعدادا للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م ولمواجهة أى معقوقات قد تعوق الدراسة ٠

وفي نهاية اللقاء أشاد سيادته بالمجهود الذي بذله الجميع  من اجل  نهضة التعليم الازهري علي ارض المحافظة ، متمنيا للازهر الشريف منارة العلم والعلماء كل الرقي والتقدم والإزدهار برعاية صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف( حفظه الله ورعاه ) حفظ الله مصر وشعبها العظيم من البلاء والوباء .

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