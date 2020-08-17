النائب علاء عابد: معدل الانحراف في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يتجاوز 1%

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن قانون تقسيم الدوائر وضع وفق ضوابط محكمة حتى لا يتم الطعن دستوريا على مشروع القانون وبمعدل انحراف لم يتجاوز ١%.





وأضاف أن القانون يراعي التمثيل المشرف لجميع المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية التي حصلت على ٣٦ مقعدا في حين أنها كانت دائما تمثل بـ ١٩ مقعدا في السابق.





وتابع "عابد"، في كلمته، خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر، إننا "نقوم بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر للمستقبل مش قانون يرجعنا تاني للخلف عشان محدش يقول علينا ترزية قوانين بنفصل قانون علي مقاس النواب الحاليين ولا ينظر للمستقبل".