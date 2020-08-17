143 دائرة للفردي و4 للقوائم.. البرلمان يوافق على قانون تقسيم الدوائر ويحيله لمجلس الدولة.. عبد العال: المقعد البرلماني لا يخضع لعملية حسابية.. وجدل حول الانحراف النسبي

رئيس البرلمان: مشروع تقسيم الدوائر فني.. وتفاصيله تمت بمشرط جراح

القصبي: الوزن النسبي للمقعد تم بناءً على عدد المواطنين

برلماني: لابد من تشكيل وزارة مخصصة لتقسيم الدوائر







وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون تقسيم الدوائر، في مجموع مواده واحاله لمجلس الدولة.





وأكد رئيس البرلمان د. على عبد العال، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مشروع فني خالص يغيب عنه السياسة والعاطفة، موضحا أن القانون وتفاصيله تم بمشرط جراح. ودعا رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، إلى تغليب الموضوعية والمصلحة العامة أثناء مناقشة القانون، مضيفا: "لن يرضي كل من هو موجود في القاعة أو خارجها عن التقسيم او القانون واقول هذه الملحوظات لتكون تحت بصر الاعضاء".



وأضاف أن إقرار المقعد البرلماني في قانون تقسيم الدوائر لايخضع لعملية حسابية ، ولكن لاعتبارات أخري، مشيرا إلى ان المعايير الحاكمه طبقت و كل الخبراء في تقسيم الدوائر علي علم بحقيقة هذه الاعتبارات.

وأوضح أنه يجب أن ننحي الخلافات السياسية والحسابات العاطفية، منوها بأن محافظة اسوان تم إلغائها وأصبحت تتبع دائرة اسوان وهناك اعتبارات معينة وهذا مايجب مراعاته في المناقشة".



و قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس أئتلاف دعم مصر، إن المجلس يستكمل مهمته التشريعية وقد تم تعديل قانون مجلس النواب، ومع إقتراب الإنتخابات التشريعة للفصل التشريعي كان لابد من إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة. واضاف- أنه تم تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر والذي يقسم دوائر الجمهورية إلى 143 دائرة فردي و4 قوائم، و من البديهي أن يتم تعديل نطاق الدوائر الإنتخابية، مشيرا إلى أن عدد الدوائر الفردية تم تقليها ومن ثم من المنطق إتساع الدوائر الفردية.

وأكد انه تم الإعتماد على قواعد دستورية وقانونية وأشترك في إعداد هذا القانون مجموعة كبيرة من رؤساء الحزاب وأساتذة القانون الدستوري واخذ رأي عدد كبير فقد اخذ مجهودا ضخما. واوضح انه تم الاعتماد على بيانات الهيئة العليا للإنتخابات، وفيما يتعلق بعدد السكان تم الاعتماد على بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحساء، واعتماد الوزن النسبي للكرسي، مشيرا إلى انه تم إحتساب الوزنه النسبي للمقعد الواحد بناء على عدد المواطنين، والتمثيل العادل للسكان في ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا.

وقال أنه تم مراعاة المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أنه لابد من النظر إلى المصلحة العامة ولا يمكن ان تكون هناك مصالح شخصية ووضعت قواعد عامة مجردة وإنتهينا من إعداد هذا المشروع.



وأكدالنائب عفيفي كامل إنه هناك فرق بين الوزن النسبي للصوت وللمقعد، ومن هنا توجد حالة من عدم الرضا على تقسيم الدوائر، مضيفا أنه كان من المفضل ان من يضع القانون يكون بعيدا عن الأحزاب والقوى السياسية، وتشكيل وزارة لتقسيم الدوائر.

وأوضح ان هناك مباديء لابد من مراعتها في تقسيم الدوائر، مقترحا ان الهيئة الوطنية للانتخابات هي التي تتقدم بمقترح لتقسيم الدوائر.





و شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل بشان مسألة الانحراف النسبي فى مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر .







وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ان الانحراف النسبي فى المشروع كان على اساس الحماية الاجتماعية والاقتصادية تصاعدا وافقيا.





وقال ان مشروع القانون راعي الضوابط الدستورية ، ومن الظلم ان نتحدث عن انه خرج عن قواعد الدستور، مناشدا النواب الموافقة على القانون واخذ خطوة للامام.





كان النائب ايهاب الخولى قد اثار خلال الجلسة مسألة الانحراف النسبي فى القانون، فيما رد النائب عبد الهادي القصبي ان مشروع القانون راعي الضوابط الدستورية والتمثيبل العادل للسكان والمحافظات.





وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.





وتتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة إنتخابية تخصص للأنتخاب بالنظام الفردي ، كما تقسم إلى اربع دوائر إنتخابية تخصص للأنتخاب بنظام القوائم.





وأشارت المادة الثالثة انه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة إنتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة

و تقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.





أما المادة الخامسة تتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





وجاءت حصة كل محافظة وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الإتلاف ووفقا للجداول المرفقة كالتال كالتالي :

حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على اعلى عدد مقاعد حيث حصلت على 31 مقعدا بينما حصلت الاسكندرية على 16 مقعد و بورسعيد على مقعدين.





ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الاسماعيلية ب 5 مقاعد و السويس بمقعدين و القليوبية 16 مقعد.





و بحسب القانون يتم تمثيل الشرقية ب21 مقعدا و الدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعد بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد و كفر الشيخ على 10 مقاعد.





ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الغربية ب 14 مقعد و المنوفية ب 11 مقعدا و البحيرة 18 مقعد.





ووفقا للقانون تحصل الجيزة على 25 مقعد و الفيوم على 10 مقاعد و يتم تمثيل بني سويف بـ 8 مقاعد و المنيا بـ 16 مقعد و اسيوط بـ 12 مقعد.





ووفقا للقانون يتم تمثيل سوهاج بـ 14 مقعد و قنا بـ 9 مقاعد و الاقصر 3 مقاعد فقط و اسوان من خلال 5 مقاعد و مطروح مقعدين و نفس الامر لمحافظة الوادى الجديد مقعدين و البحر الاحمر 3 مقاعد اما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين و جنوب سيناء ايضا بمقعدين.





أما القوائم تقسمت كالتالي الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها مديرية أمن القاهرة ، وتضم القاهرة 31 مقعدا ، والقليوبية 14 مقعدا والدقهلية 17 مقعدا والمنوفية 13 مقعدا والغربية 16 مقعدا وكفر الشيخ 9 مقاعد ، وذلك بمجموع 100 مقعد.





الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها مديرية امن الجيزة وتشمل الجيزة 23 مقعدا والفيوم 9 مقاعد وبني سويف 8 مقاعد والمنيا 14 مقعد واسيوط 11 مقعد والوادي الجديد مقعدين وسوهاج 13 مقعد وقنا 9 مقاعد والقصر 4 مقاعد واسوان 4 مقاعد والبحر الحمر 3 مقاعد ، وذلك بمجموع 100 مقعد.





الدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية امن الشرقية وتضم الشرقية 21 مقعدا ودمياط 6 مقاعد وبورسعيد مقعدين والإسماعيلية 4 مقاعد والسويس مقعدين وشمال سيناء مقعدين وجنوب سيناء مقعدين ، وذلك بمجموع 42 مقعدا.





الدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية امن إسكندرية وتضم السكندرية 18 مقعدا ، والبحيرة 20 مقعدا ومطروح 4 مقاعد بموجب 42 ىمقعدا ، وذلك يكون عدد مقاعد القوائم 284.





وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء كإستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الاولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.





وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.





وأشار التقرير إلى أنه بتاريخ 17 من يونيه سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعد يخصص للإنتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعد يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.





وأوضح التقرير انه زادت عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقًا للمادتين (243، 244) من الدستور.





ولفت تقرير التشريعية إلى انه نظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ كان من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.





وأضاف انه تم أعداد مشروع القانون المعروض، وجاء مكونًا من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتشمل الجداول المرافقة لمشروع القانون تحديدًا لنطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتبارًا من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له.



