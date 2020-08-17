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اقتصاد

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على تباين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:02 م
مؤشرا البحرين
مؤشرا البحرين
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قسم الاقتصاد
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,348.52 نقطة بارتفاع وقدره 20.17 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 612.52 نقطة بانخفاض وقدره 0.42 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و212 ألفًا و127 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و203 آلاف و346 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 98 صفقة.

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فيما أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسن بنسبة 0.77%، أي ما يعادل 1 نقطة، ليقفل عند مستوى 600.72 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 42 ألفًا و17 سهمًا بقيمة 418 ألفًا و266 دولارًا، نفّذت خلال 22 صفقة.

كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و237 ألف دولار مقارنة مع 6 ملايين و189 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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