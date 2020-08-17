أحلم بتمثيل منتخب مصر.. لؤي عاشور حارس مرمى العربي: رفضت التجنيس القطرى





وقال لؤي عاشور في تصريحات لـ "صدى البلد": "إنه تم عرض الجنسية القطرية عليه من بعض المدربين في قطر، لكنني لم أقبل، أنا مصري 100%".





وأضاف: "اللعب لمنتخب قطر أو أي منتخب آخر غير مصر هو أمر مستحيل، حلمي هو تمثيل منتخب مصر".





وتابع: "تم استدعائي مرة واحدة من قبل منتخب مصر للشباب جيل صالح جمعة وكهربا، ولكن اعتذرت بسبب امتحانات الثانوية العامة وقتها" .





يذكر أن لؤي عاشور ينتهى عقده مع العربي القطري بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الصيف الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.

كشف المصري لؤي عاشور حارس مرمى فريق العربي القطري عن محاولات قطر لتجنيسه.