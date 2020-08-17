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رياضة

انطلاق مسابقات الشطرنج والأسرة الرياضية.. ودور الـ 8 بمنافسات الألعاب الإلكترونية للجامعات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تقام اليوم مباريات دور الثمانية في منافسات الألعاب الإلكترونية - FIFA 20 - التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الاولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا.

 يلتقي الليثي صبحي من جامعة المنوفية مع عيسى أحمد ممثل جامعة الاسكندرية، وعبد الله السيد من جامعة حورس مع احمد ممدوح من الجامعة البريطانية، ومحمد يوسف من جامعة بدر مع بيتر عصام ممثل الجامعة الالمانية، وعبد السميع عطية من الجامعة الأمريكية مع جمعة عبد الحميد ممثل وزارة التعليم العالي.

كما تنطلق بعد قليل فعاليات مسابقة الشطرنج بالبطولة ذاتها والتي يشارك فيها ٣١٠ منهم ٢٤٢ طالبا و٦٨ طالبة يمثلون ٣٦ جامعة.

وبدأت أيضا فعاليات مسابقة الأسرة النشيطة والتي تقام بالتعاون مع الإتحاد المصري للرياضة للجميع ويشارك فيها ٢٠ أسرة من أسر طلاب يمثلون ٧ جامعات، على أن تستمر منافسات  المسابقة لمدة أسبوع.

يذكر أن الدورة تقام بمناسبة ذكرى احتفالات ٣٠ يونيو، تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا)، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة.
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