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اقتصاد

السعودية تقدم 75 ألف خدمة إلكترونية لتسهيل تملك المواطنين للعقارات في أسبوع

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:02 م
برنامج سكني التابع
برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية
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قسم الاقتصاد
كشف برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تنفيذ أكثر من 75 ألف خدمة متنوعة خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري تم تقديمها للمواطنين عبر منصاته الرقمية المتنوعة بمعدل 7,500 خدمة في اليوم، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول لنسبة 70% بحلول 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

وأكد البرنامج مواصلته في ضخ عدد من المشاريع السكنية والخدمات الإلكترونية لتسهيل حجز الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في التملك ضمن 80 مشروعًا حول المملكة يوفر أكثر من 132 ألف وحدة متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار تبدأ من 250 - 750 ألف وأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى 197 مخططا يوفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية، وذلك عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني وبإجراءات سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد.

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وسجّل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال الأسبوع الماضي أكثر من 23,570 اتصالا من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية التي تشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي؛ كما تمت الإجابة على عدد من الطلبات والاستفسارات الواردة عبر موقع "سكني" منها نحو 9,500 استفسار ومعالجة نحو 1,070 اعتراض، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق سكني عبر الأجهزة الذكية 36 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل يومي تجاوز 4 آلاف زيارة للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، إذ يُتيح تطبيق "سكني" الحجز الفوري للوحدات السكنية واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونيًا، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وتجاوب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) على منصة "تويتر مع استفسارات المواطنين بأكثر من 6,300 تفاعل ورد عبر الحساب الذي خصصه "سكني" لمستفيديه للإجابة على الأسئلة والاستفسارات كافة على مدار الساعة امتدادًا لحرص البرنامج على خدمة جميع المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.

وأوضح "سكني" أن منصّته الإلكترونية (sakani.housing.sa) تتيح التحدث المباشر بين المواطنين وموظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونيًا من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة.
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