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أخبار البلد

خلال استقباله رئيس أكاديمية البحث العلمي..كرم جبر: تنظيم ورش عمل للإعلاميين في المجالات العلمية والطبية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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عبد الوكيل أبو القاسم
استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بمقر المجلس بماسبيرو، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتفقا على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين في المجالات العلمية والطبية وإنشاء منصة علمية متخصصة في الأغذية والأدوية الصالحة للاستخدام وفوائدها وأضرارها وأيضًا التحذير من أي منتج مضر، ونشر الأبحاث الطبية والعلمية للباحثين من خلالها، كما اتفق الطرفان على التنسيق بشأن الدوريات التي تصدرها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجمعيات المسجلة لديها، ومكافحة الجمعيات التي تمارس سبل التحايل والتزييف وتسيء إلى العلماء والأطباء.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر خلال اللقاء اهتمام المجلس بتشجيع الإصدارات العلمية والطبية وتسهيل إجراءات إصدارها وتقديم الدعم والمساندة من قبل المجلس، وفي سبيل ذلك عقد المجلس مباحثات مع عدة جهات متخصصة في هذا المجال للمشاركة في وضع الضوابط المتعلقة بالمواد الصحفية والإعلامية الطبية. 
ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية بالإضافة إلى الجمعيات المسجلة لديها، تصدر حوالي 1200 دورية علمية تحتاج إلى التسجيل لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أكد على الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في نشر الأبحاث والأخبار العلمية والطبية المعتمدة، وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تنتشر من خلال العديد من الوسائل الغير معتمدة، وأكد على أهمية دور المجلس في الفترة المقبلة في مجال العلم والطب، خاصة مع الزيادة الكبيرة في انتشار الكثير من المواد الإعلامية والإعلانية الخاطئة  والتي تحتاج إلى التصحيح والمراجعة.
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