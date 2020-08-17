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محافظات

تفاصيل .. جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية لتفقد تطوير الكورنيش ومحطة مياه طنطا.. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:41 م
جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية
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أحمد على

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم الاثنين يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال انتهاء المرحلة الأولي من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد علي مساحة ١١٠٠ متر من أصل ٣٥٠٠ متر إجمالي المشروع وتبلغ التكلفة الاجمالية حوالي ١٦ مليون جنيه والذي يهدف إلي خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين .


أقرا ايضا :غدًا.. وزراء التنمية المحلية والتموين والهجرة والشباب بجولة تفقدية لافتتاح مشروعات في الغربية


 كما تفقد الوزير خلال زيارته لمحافظة الغربية مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة وذلك بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه ، والذي يهدف إلي رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة ٢٤ قرية بالإضافة إلي حي أول وثان طنطا .


وأشاد اللواء محمود شعراوي ، بكافة الجهود التي بذلها المحافظ الدكتور طارق رحمي وكافة الاجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظة خلال الفترة الماضية ، وطالب الوزير بالاستمرار في بذل كافة الجهود لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .


وطالب وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات الي انشطة تجارية بكافة مدن ومراكز المحافظة ، كما طالب شعراوي الاجهزة التنفيذية بالمحافظة باعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الاجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الهام .


واكد الوزير علي ضرورة الاستمرار في الموجة ال١٦ لازالة التعديات علي أراضي  وأملاك الدولة بكل قوة وحزم وعدم التهاون مع أي مخالفات وتعديات جديدة وازالتها علي الفور .

 

تفاصيل .. جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية لتفقد تطوير الكورنيش ومحطة مياه طنطا.. صور
تفاصيل .. جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية لتفقد تطوير الكورنيش ومحطة مياه طنطا.. صور
تفاصيل .. جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية لتفقد تطوير الكورنيش ومحطة مياه طنطا.. صور
تفاصيل .. جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية لتفقد تطوير الكورنيش ومحطة مياه طنطا.. صور
تفاصيل .. جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية لتفقد تطوير الكورنيش ومحطة مياه طنطا.. صور
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