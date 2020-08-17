تتكلف 143.5 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشروعات التطوير والتجميل بطنطا |صور

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عددا من مشروعات التجميل والتطوير بمدينة طنطا بتكلفة إجمالية 143.5 مليون جنيه.





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وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية تطوير وتجميل منطقة كورنيش المرشحة على ترعة القاصد بحي ثان طنطا بداية من مدخل سكة المحلة وحتى شارع الأشرف بمساحة 1 كيلو متر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه كمرحلة أولى شمل التطوير رصف وزرع أعمدة ديكورية وتشجير ووضع مقاعد، وسوف يتم تطوير المرحلة الثانية أيضا خلال العام الحالي بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه وبطول 1 كيلو متر.





وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير وتجميل الميادين على مستوى الجمهورية.





وتلا ذلك جولة لتفقد توسعات محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه وتضم المحطة عدد2 مروق مياه لتنقيه + 8 مرشحات مياه تخدم وتعمل بطاقة إجمالية 51 ألف متر مكعب / يوم وتخدم عدد 24 قرية بالإضافة إلى حي أول وثان طنطا بإجمالي عدد سكان مليون نسمة.





واختتمت الجولة بزيارة المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا حيث استمع وزير التنمية المحلية إلى طلبات المواطنين فيما يخص طلبات التصالح والتي أكد المحافظ أنه تم بالفعل تخفيض الأسعار بنسبة ٤٠ %.