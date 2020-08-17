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تعليم

استمرار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تواصلت اليوم الاثنين اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة التى تقام فى ظل اتباع إجراءات احترازية مشددة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة واشراف الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية خلال الفترة من ٨ إلى ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ بملاعب جامعة المنصورة والصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بالجامعة.

وأشار  الدكتور أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة إلى أن الكلية تجرى اختبارات لعدد٢٠٠ طالب يوميا يتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة مع اتباع إجراءات احترازية مشددة تحت إشراف لجنة التحكيم المتمثلة فى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة .

وأضاف أن الاختبارات لكل طالب تتم على مدار يومين ، يتم خلال اليوم الأول إجراء اختبار الطول والوزن واختبار القوام للتعرف على كون الطالب لائقا أم غير لائق فيهما ، واختبار بدنى خاص بالوثب العريض من الثبات واختبار ٨٠٠ متر عدو واختبار المهارة فى اللعبة التى يختارها الطالب بحيث يعد الطالب لائقا إذا حصل على حد أدنى ٦٠ درجة من إجمالى ١٠٠ درجة مجموع الاختبارات الثلاثة.

وأوضح أن اليوم الثانى للاختبار الخاص بكل طالب يتم خلاله اختبار الهيئة الذى يتم خلاله عرض كل طالب على حدة أمام لجنة مكونة من عمداء كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة السابقين حيث يتم اختبار شخصية الطالب ومعرفة الهدف من رغبته فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية.

استمرار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
استمرار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
استمرار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
استمرار اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة
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