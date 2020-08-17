AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بلومبرج: تركيا تمر بأزمات اقتصادية في ظل استمرار تهاوي الليرة وتراجع ثقة المستثمرين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:16 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن تركيا تمر بأزمات اقتصادية، لتزداد عزلتها عن اقتصادات الأسواق الناشئة، في ظل استمرار تهاوي قيمة العملة المحلية وتراجع ثقة المستثمرين.

وأضافت "بلومبرج" -في سياق تقرير بثته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني- أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس إلى مدى يقف الاقتصاد التركي مقارنة بغيره من الأسواق الناشئة، رغم كافة محاولات الدولة لوقف نزيف تهاوي العملة .

وأوضحت أن دوائر صنع القرار التركي عمدت مؤخرا إلى توسيع حجم المعروض النقدي واستنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بوتيرة فاقت أيا من كبريات الاقتصادات النامية الأخرى.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن هذه الإجراءات غير الاعتيادية واستمرار تراجع قيمة الليرة التي بدت أزمة محلية بامتياز، دفع كبار المستثمرين مثل مجموعة "سيتي جروب" وشركة" فيديليتي الدولية المحدودة" إلى النظر في الأزمة التركية بشكل منفصل عن غيرها من أصول الأسواق الناشئة.

وأضافت:" ربما يكون في ذلك عزاء لمستثمري الدول النامية الذين يأملون تفادي تكرار سيناريو عام 2018 ، عندما تسببت أزمة انهيار العملة التركية في تسليط الضوء على نقاط ضعف في الأسواق الناشئة الأخرى ، مما أدى في النهاية إلى عمليات بيع ونزوح الاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى البرازيل والهند".

ولفتت وكالة "بلومبرج" إلى أن إجمالي الاحتياطي التركي من النقد الأجنبي تراجع بمعدل أسرع من نظرائه في الأسواق الناشئة ممن اختبروا أيضا تراجعا في احتياطياتها الاجنبية، وأرجعت أسباب ذلك إلى تدخل الجهات المقرضة المملوكة للدولة في الأسواق من أجل دعم الليرة.

في المقابل، قالت "بلومبرج" أن أغلبية الأسواق الناشئة الأخرى نجحت في الحفاظ بل وحتى مضاعفة حيازتها النقدية رغم تراجع المبادلات التجارية وعائدات الصادرات في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأضافت أن العائد الحقيقي للدولة يعد الأدنى بين 23 من الأسواق الناشئة الرئيسية ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 8.25٪ يوم الخميس.

وأوضحت أن العوامل سالفة الذكر والتي وضعت الاقتصاد التركي في مسافة بعيدة تماما عن غيره من الأسواق الناشئة الاخرى جعلت كبار مستثمرين الصناديق يعاملون تركيا بوصفها حالة منفصلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أداء قوي أمام الدولار .. خبير: الجنيه المصري الأقل تراجعا بين عملات الأسواق الناشئة..فيديو

أردوغان وراء انهيار الليرة وتهاوي الاقتصاد.. تقرير أمريكي يكشف سياسة الرئيس التركي

بسبب سياسات أردوغان.. بلومبرج: خسائر تركيا تتصاعد.. وتخسر 85 مليار دولار من الاحتياطى

النقد الدولي: احتياطي تركيا من النقد الأجنبي ينهار

بلومبرج: الليرة التركية تتراجع لمستوى قياسي جديد

الليرة التركية تنهار.. تراجع عملة أردوغان 22% خلال العام الجاري فقط

ترشيحاتنا

مارس الرذيلة معها بـ 20 جنيها وقتلها.. تجديد حبس شاب قتل سودانية في الجيزة

حقيقة هجوم أسراب الجراد على مصر.. الزراعة توضح

رسميا.. ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أقوال أسرة قتيلة الهرم: بحثنا عنها يومين حتى عثرنا عليها قطعا في فريزر شقتها

بـ 213 ألف جنيه.. مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور

يرتفع 5 جنيهات| سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

لعشاق المغامرة والإثارة.. شركة يابانية تتيح فرصة زيارة "منزل مسكون" من داخل السيارة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة