دينية النواب تناقش عودة صلاة الجمعة بالمساجد في اجتماعها.. غدا

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا، الثلاثاء، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بالمساجد.





ورفعت اللجنة، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أمس الأحد، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين باستئناف إقامة صلاة الجمعة.





وجاء في المذكرة المرفوعة من اللجنة: "نظرا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشئون الدينية والأوقاف دعوة وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".



