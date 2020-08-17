غرفة منتجات الأخشاب تعقد ندوة عن صناعة الأثاث اليدوي.. غدا

تعقد غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات غدا الثلاثاء ندوة تحت عنوان "صناعة الأثاث اليدوي ذو الطابع المحلي والأثاث المعد للتصدير(تصميم، تنفيذ، تغليف) وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس.





يحاضر بالندوة محمد بدر عضو الغرفة، والدكتورة جيهان الدجوي استاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، ويدير الندوة سامح نصير مدير الغرفة، وتعقد الغرفة تلك الندوة أستكمالا لخطة التدريب اإللكتروني لطلبة للكلية لعام 2020.





ونظمت الغرفة الثلاثاء الماضي ندوة عبر الفيديو كونفرانس لطلبة فنون تطبيقية 6 أكتوبر حول تقنيات تنفيذ الأثاث الهيكلي وأثاث المسطحات وكيفية تصنيعها وتصميمها وحاضر فيها عمرو عرنسة عضو الغرفة، والدكتورة جيهان الدجوي دكتور بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، وأدارها سامح نصير مدير الغرفة.





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وناقشت الندوة شرح للجوانب الفنية في تصميم وصناعة الأثاث الهيكلي وأثاث المسطحات وشرحها للطلبة بشكل عملي، حتي يستطيع الطلبة ربط ما تعلموه بالكلية نظريا مع ندوات الغرفة عمليا.





من جانب أخر استعرضت الغرفة في بيانها الصحفي الأخير انشطتها خلال الفترة الماضية التي شملت العمل علي محورين ، الأول مع الجامعات طبقا للاتفاقيات التعاون الموقعة مع كل من جامعات 6 أكتوبر وحلون وبني سويف والجامعة الألمانية .