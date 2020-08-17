لؤي عاشور حارس مرمى العربي في حوار لـ صدى البلد: الدوري المصري خطوتي المقبلة.. رفضت التجنيس القطري.. وأحلم بتمثيل منتخب بلدي

لؤي عاشور يتحدث لـ " صدى البلد" عن طموحاته ووجهته المقبلة ومحاولة قطر تجنيسيه، والعديد من الأمور الآخرى التي تخص الكرة المصرية.... وإلى نص الحوار:

- حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم حتى وصلت إلى الفريق الأول بنادي العربي القطري؟

كنت لاعبا في ناشئي الزمالك، وسافرت مع والدي إلى قطر عام 2006 وانضممت إلى فريق العربي في نفس العام وتدرجت حتى وصلت إلى الفريق الأول.





- هل لديك أي جنسية آخرى غير المصرية؟

لا أنا مصري خالص 100%، ولا أعرف لماذا كتب ويكييبديا، أنني قطري، أتمنى أن يتم تعديلها.





- هل تم استدعائك لمنتخب مصر في وقت سابق؟

تم استدعائي من قبل لمنتخب شباب 94 " جيل صالح جمعة وكهربا، ولكن اعتذرت بسبب امتحانات الثانوية العامة وقتها.





- هل حسمت موقفك باللعب لـ منتخب مصر؟

طبعا، اللعب لمنتخب مصر حلم وأسعى لتحقيقه خلال الأيام المقبلة.





- هل عُرضت عليك الجنسية القطرية؟

نعم، عُرضت علي من قبل بعض المدربين، لكنني لم أقبل، أنا مصري وطموحي هو اللعب منتخب مصر، اللعب لمنتخب قطر أو أي منتخب آخر غير منتخب مصر هو أمر مستحيل.





- من هو مثلك الأعلى في حراسة المرمى؟

أعشق طريقة لعب العديد من الحراس، محليا عصام الحضري ونادر السيد، عالميا بوفون ونوير وأليسون بيكر.





- ما الفريق الذي تحلم باللعب له يوما؟

ريال مدريد





- هل تتابع مباريات الدوري المصري؟

نعم أتابع مباريات الدوري المصري باستمرار.





- هل تلقيت عروضا للعب في الدوري المصري؟

نعم تلقيت العديد من العروض، عقدى ينتهي مع العربي بنهاية الموسم الحالي، وبنسبة كبيرة الدوري المصري سيكون وجهتى المقبلة لأنه سيكون مفتاح انضمامي إلى منتخب مصر.





كانت لدي بعض العروض من الدوري المصري الموسم الماضي، لكن مجلس إدارة نادي العربي رفض وقتها وتمسك بي.





وما زالت في مرحلة دارسة العروض، ولم أحسم موقفي بعد، ولدي ايضا بعض العروض القطرية، لكن الأولوية بالنسبة لي هي العودة إلى مصر.





- من هو أفضل فريق حاليا في مصر من وجهة نظرك؟

فريق الأهلي.





- من هو أفضل حارس في مصر؟

محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك.





- ما الفريق الذي ترشحه للتتويج بـ دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟ لن أرشح فريقا معينا، لكن أتمنى أن يكون النهائي مصريا بين الأهلي والزمالك.





- ماذا يمثل النجم المصري محمد صلاح بالنسبة لك؟

محمد صلاح هو مثل أعلى لكل لاعب مصري، أتمنى أن أحقق نفس نجاحاته يوما ما.