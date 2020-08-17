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رياضة

طنطا: تمسكنا بضم مصطفى محمد من الزمالك والجهاز الفني وقتها كان عنده تحفظ

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:45 م
فايز عريبي
فايز عريبي
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محمد رشاد
قال فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، إنه تمسك بضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مصطفى محمد لصفوف طنطا، مشيرًا إلى أن مسابقة الدوري الممتاز صعبة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف عريبي في تصريحات إذاعية عبر أثير "راديو مصر": "مصطفى محمد مهاجم الزمالك، يتمتع بالكثير من المهارات، وبسبب تلك المهارات كنت أرغب في ضمه لنادي طنطا".

وأكمل: "الجهاز الفني وقتها كان متحفظا على ضمه"، مشيرًا إلى أن مهاجم الزمالك لابد أن يجتهد ويستعيد مستواه حتي ينضم لمنتخب مصر.

وتابع: "اللاعب مستواه في الفترة الحالية مع الزمالك سيء، أشعر أنه خارج الفورمة، وأرى أنه غير موفق مع الفارس الأبيض".

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين من الأهلي أو الزمالك قال: "إذا طلب المدير الفني محمد صلاح التعاقد مع لاعبين من أي ناد بالطبع سننفذ طلبه، هناك تواصل مستمر مع ناديي الأهلي والزمالك".

وعن التعاقد مع محمد صلاح المدير الفني للفريق قال: "تقع علي عاتقه مسؤولية كبيرة، وسندعمه في الفترة الحالية، وهو يثق في اللاعبين".

واختتم: "نسعى لتحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة، ومسابقة الدوري صعبة للغاية".
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