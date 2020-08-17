رجل يسقط سائقا على الأرض بركلة واحدة في وجهه خلال مشاجرة عنيفة.. فيديو

سقط رجل مغشيا عليه بعد أن ركل في وجهه من قبل رجل اخر، خلال مشاجرة حول أحقية المرور اولا بالسيارة في أحد الشوارع البريطانية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اصطدم الضحية البالغة من العمر 43 عامًا بالرصيف بعد ركله في وجهه من قبل رجل آخر في شارع ستوبينجتون في بورتسموث ، هامبشاير ، حيث يزال يعالج في المستشفى من إصابات في الرأس.

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فيما تم القبض على رجل بالغ من العمر 30 عامًا من هافانت ، للاشتباه في ارتكابه اعتداء وتم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين قيد التحقيق.

صوّر أحد المارة المشاجرة بين قائدي السيارة من نافذة في مبنى يطل على الشارع.

يبدأ مقطع الفيديو برجلين يصرخان على بعضهما البعض بشأن من له حق في السير اولا عندما، أقدم أحد المتشاجرين فاجأة بركل الآخر بقدم في وجهه ليسقط مغشيا عليه في الحال.



