فوز نورا أنور عيسى بعضوية مجلس إدارة دار الهلال عن الصحفيين بالتزكية

قررت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، فوز نورا أنور أحمد عيسى بالتزكية بمقعد مجلس إدارة عن فئة الصحفيين بمؤسسة دار الهلال، وذلك بعد تنازل الأستاذ محمد عبد الحافظ اليوم عن خوض انتخابات الإعادة على المقعد، والتي كان مقررًا إجراؤها يوم 30 أغسطس الحالي.





وصرح عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية كانت أصدرت قرارًا بإجراء انتخابات الإعادة على المقعد الثاني بمجلس إدارة صحفيين يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الحالي.





وتم إخطار المؤسسة بالموعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك قبل أن تتلقي اللجنة اليوم تنازلًا موثقًا من الأستاذ محمد عبد الحافظ عن خوض الانتخابات.



