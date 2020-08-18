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ديني

موقف المعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر من تنسيق هذا العام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:02 ص
موقف المعاهد الفنية
موقف المعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر من تنسيق هذا العام
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر  بنين القاهرة، إن المعاهد الفنية المستحدثة في الجامعة مستمرة في استقبال الطلاب والطالبات هذا العام.

وأضاف الشربيني لصدى البلد، أن المعاهد استقبلت العام الماضي أول دفعة للطلاب وهم منقولون للفرقة الثانية بالمعهد في العام الدراسي الجديد.

وأشار  إلى أنه لم يتم التوافق مع إدارة الجامعة هذا العام على آلية التحاق الطلاب بالمعاهد الفنية الجديدة، حيث تم التحاقهم العام الماضي بنظام التحويل فقط ولم يكن الالتحاق مباشرة داخل التنسيق.

وأوضح، أن المعاهد لا تقبل إلا طلاب الثانوية الأزهرية فقط ، منوها أنه فور الإتفاق على آلية التحاق الطلاب سيتم الإعلان عنها فورا.

وذكر أن مسألة تكليف الخريجين من هذه المعاهد فهو أمر يعود إلى وزارة الصحة، فهي الجهة المنوطة بالتكليف فقط، مبشرا الطلاب أن المعاهد تحتاج إليها سوق العمل بشكل كبير.

يذكر أن المعاهد الفنية الجديدة في جامعة الأزهر هي: معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات القاهرة، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنات القاهرة، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنات القاهرة، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد فني مختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد  فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط، ومعهد إعداد فني قواعد البيانات بكلية العلوم بنين أسيوط.
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