شاهد.. استثمارات 6 مليارات جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل بالمنطقة اللوجستية في الغربية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البنية التحتية لقطاع التجارة بمصر عانت من الإهمال خلال السنوات الماضية بعكس ما يحدث الآن حيث كانت أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية متواجدة في القاهرة والإسكندرية فقط.





وتابع خلال تصريحات على قناة صدى البلد «بدأنا منذ 3 سنوات خطة تطوير مع المستثمرين والمطورين»، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المنطقة اللوجيستية بطنطا باستثمارات 6 مليار جنيه وتضم 12 نشاطا وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.





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وتابع «لا نبيع الأرض في مشروعات المناطق اللوجيستية بل نمنح المستثمر حق الانتفاع بها لدعمه»، مشيرا إلى أنه جاري الإعداد لإنشاء مناطق لوجيستية تجارية في الشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية والفيوم والأقصر وقنا، وأكد أن قطاع التجارة يعد ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد القومي ويشهد تنمية مستمرة.





وحول تقليل حجم رغيف الخبز إلى 90 جرام بدلا من 110 جرامات قال «كان هناك شكاوى واردة من مخابز الخبز البلدي بشأن إنتاجية الجوال الـ 100 كيلو، لذلك اقتضى الأمر تقليل الوزن إلى 90 جرام حتى لا تظلم المخابز، وهذا لن يؤثر بالسلب على مواصفات وجودة رغيف الخبز»، مضفيا «القيمة الغذائية للرغيف في وزارة التموين أفضل من قيمة الرغيف في المخابز الخاصة».





وأكمل «سعر رغيف الخبز 5 قروش ولن يحدث زيادة في سعره أو تخفيض في العدد المسموح به لكل فرد»، مشيرا إلى أن تكلفة الخبز على الدولة يصل إلى 67 قرشا، واختتم «تقليل حجم رغيف الخبز إلى 90 جرام لم ينخفض على المعدل العالمي»، مؤكدا أن القيمة المادية لرغيف الخبز الأقل في العالم، بينما تعد القيمة الغذائية الأفضل بالعالم.



