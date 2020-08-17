AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوكاكولا ينفي ما يتم تداوله بشأن اختبارات قطاع الناشئين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:18 م
مجدي إسماعيل
مجدي إسماعيل
Advertisements
عبدالله هشام
نفى مجلس إدارة نادي كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى إسماعيل، مانشرته إحدى الصفحات الخاصة بأحد وكلاء اللاعبين بأن قطاع الناشئين بالنادى يحتاج للاعبين عن طريق اختبارات بمقابل مادى يبلغ 300 جنيه.

 وأصدر النادى بيانا أكد فيه إن النادى ليس له علاقة بهذا الشخص سواء من قريب او من بعيد وان كل ماينشر بحق النادى سوف يعلن بشكل رسمى من قبل مجلس الادارة.

وأشار البيان إلى أن هناك العديد من الاشخاص التى دائما ماتزج بأسم النادى وقطاع الكرة سواء الفريق الاول او قطاع الناشئين وهم بعيدين كل البعد عن مجلس الادارة او قطاع الكرة.

ويهيب مجلس الادارة بجميع مواقع التواصل الاجتماعى والسويشال ميديا ووسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية تحرى الدقة وعدم الأخذ بما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى وان مجلس الادارة الوحيد المنوط بهذا الشأن وانه سوف يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق النادي. 


وكان أحد الاشخاص يدعى احمد لملوم قد نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يفيد بعمله اختبارات للناشئين وسيتم ضم المتميزين لنادى كوكاكولا بمقابل مادى 300 جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها احتياجات فريق الكرة.. 4 ملفات مهمة على أجندة لجنة التخطيط بالأهلي

أبو طالب العيسوي أقوى المرشحين لرئاسة قطاع الناشئين بالإسماعيلي

من الناس اللي بحبها.. محمد فضل يهنئ خالد بيبو بمنصبه الجديد في الأهلي

تلقينا عروضاً فقط.. كوكاكولا: لم نبع فريق كرة القدم وننتظر قرار الجمعية العمومية

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بحبس طفل احتياطيا لـ هتكه عرض آخر وقتله في دورة مياه بالفيوم

5 أذكار للتحصين من الحسد والسحر.. حرص عليها الرسول

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يشهد عقد قران ابنة صديقه الراحل .. صور

الأهلي يدرس ضم حارس مرمى جديد

مارس الرذيلة معها بـ 20 جنيها وقتلها.. تجديد حبس شاب قتل سودانية في الجيزة

شاهد.. لحظة انتشال جثة من أسفل عقار قصر النيل المنهار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق القطط والكلاب.. 5 أطعمة تؤذي الحيوانات الأليفة

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة