كوكاكولا ينفي ما يتم تداوله بشأن اختبارات قطاع الناشئين





وأشار البيان إلى أن هناك العديد من الاشخاص التى دائما ماتزج بأسم النادى وقطاع الكرة سواء الفريق الاول او قطاع الناشئين وهم بعيدين كل البعد عن مجلس الادارة او قطاع الكرة.





ويهيب مجلس الادارة بجميع مواقع التواصل الاجتماعى والسويشال ميديا ووسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية تحرى الدقة وعدم الأخذ بما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى وان مجلس الادارة الوحيد المنوط بهذا الشأن وانه سوف يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق النادي.











وكان أحد الاشخاص يدعى احمد لملوم قد نشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يفيد بعمله اختبارات للناشئين وسيتم ضم المتميزين لنادى كوكاكولا بمقابل مادى 300 جنيه.

وأصدر النادى بيانا أكد فيه إن النادى ليس له علاقة بهذا الشخص سواء من قريب او من بعيد وان كل ماينشر بحق النادى سوف يعلن بشكل رسمى من قبل مجلس الادارة.