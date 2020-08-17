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منوعات

زعيم كوريا الشمالية يأمر باعتقال الكلاب من منازل أصحابها لمنع البزخ الرأسمالي.. تفاصيل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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احمد شريف

أعلن  زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن الكلاب الأليفة هي رمز للبزخ الرأسمالي وأمر باعتقال الكلاب في بيونج يانج، حيث

يخشى ملاك الكلاب من استخدام حيواناتهم الأليفة المحبوبة لحل مشكلة نقص الغذاء في البلاد.


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، 

أعلن  كيم في يوليو الماضي، أن امتلاك حيوان أليف يعد الآن مخالفًا للقانون ، وندد بوجود كلب في المنزل باعتباره "اتجاهًا ملوثًا للأيديولوجية البرجوازية".


وقال مصدر لصحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية: "حددت السلطات الأسر التي لديها كلاب أليفة وتجبرهم على التخلي عنها أو مصادرتها بالقوة وإحباطها".


واضاف المصدر ذاته "يتم إرسال بعض الكلاب إلى حدائق الحيوان التي تديرها الدولة أو بيعها لمطاعم لحوم الكلاب".


ذكر تقرير حديث للأمم المتحدة أن ما يصل إلى 60 في المائة من سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25.5 مليون نسمة يواجهون "نقصًا واسع النطاق في الغذاء" تفاقم بسبب العقوبات الدولية المفروضة على النظام بسبب برامج الصواريخ النووية.

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