حكم الزواج من فتاة لا تعلم عن الدين إلا القليل .. أزهري يرد.. فيديو

ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزواج من فتاة لا تعلم عن الدين إلا القليل والسبب إهمال الوالدين؟





وقال أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن النبي قال في حديثه الشريف "فاظفر بذات الدين تربت يداك" وحديث آخر يقول "إياكم وخضراء الدمن".





وأضاف سلامة، أنه وإن كانت هذه الأحاديث فيها ضعف إلا أننا نوصي الإنسان المسلم دائما أن يتخير أما صالحة لأولاده وتحسن تربيتهم وتحافظ على الصلاة حتى ينشئوا على ذلك.





وأشار إلى أن الرجل لو تزوج من امرأة بالفعل ووجدها بهذه الصورة من عدم الإلتزام، ولكنها إنسانة طيبة وتسعى للتعلم والتطوير من نفسها .