المقاولون العرب والإنتاج الحربي حبايب بهدف لكل فريق في الشوط الأول

افتتح الإنتاج باب التسجيل في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء، بعدما أرسل أحمد شديد قناوي الكرة من ركلة ركنية لتباغت محمود أبو السعود حارس المقاولون الذي فشل في الإمساك بها، لتأتي الكرة إلى باسم مرسي ويحولها داخل الشباك.





وبعد مرور ربع ساعة، احتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بداعي وجود تدخل من مدافع الإنتاج الحربي، قبل أن يقوم بإلغائها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.





وفي الدقيقة الـ32 من اللقاء، نجح محمد سالم في إدراك التعادل للمقاولون العرب، بعدما ارتقى فوق مدافعي الإنتاج الحربي ليحول الكرة برأسية قوية داخل الشباك، ولم ينجح إبراهيم عبدالخالق مع الحارس في إبعادها.