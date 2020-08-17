المقاولون العرب والإنتاج الحربي حبايب بهدف لكل فريق في الشوط الأول

سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
افتتح الإنتاج باب التسجيل في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء، بعدما أرسل أحمد شديد قناوي الكرة من ركلة ركنية لتباغت محمود أبو السعود حارس المقاولون الذي فشل في الإمساك بها، لتأتي الكرة إلى باسم مرسي ويحولها داخل الشباك.
وبعد مرور ربع ساعة، احتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بداعي وجود تدخل من مدافع الإنتاج الحربي، قبل أن يقوم بإلغائها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.
وفي الدقيقة الـ32 من اللقاء، نجح محمد سالم في إدراك التعادل للمقاولون العرب، بعدما ارتقى فوق مدافعي الإنتاج الحربي ليحول الكرة برأسية قوية داخل الشباك، ولم ينجح إبراهيم عبدالخالق مع الحارس في إبعادها.
ويحتل المقاولون المركز الرابع في الدوري برصيد 34 نقطة من 19 مباراة، فيما يأتي الإنتاج الحربي في المرتبة الثامنة وفي جعبته 24 نقطة من 18 لقاء.