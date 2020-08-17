وزير التنمية المحلية الأسبق: قرار مد فترة التصالح على المخالفات جاء في مصلحة المواطن والدولة

قال المستشار محمدعطية وزير التنمية المحلية الاسبق، ان قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء، جاء في مصلحة المواطن والدولة ،لان المواطن سيدفع ما عليه من مخالفات ويقنن اوضاعة وسيتم اعطائة الترخيص.





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ان هناك اماكن سيمنع فيها البناء نهائيا واماكن سيسمح فيها البناء دور او اثنين على الاكثر ،امر جيد خاصة ان هناك مناطق مكتظة بالسكان والمبانى ولكذلك المناطق التى لها طابع تاريجى .





واشار الى ان تصريحات رئيس الجمهورية والقرارات التى ستصدر سيكون لها اثر هام في التوجة الى التوسع في البناء وتعمير قرى الظهير الصحراوى والمدن العمرانية الجديدة لتخفيف الحمل على المحافظات .





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن انه سيكون هناك أراضي لن يسمح البناء فيها مرة أخرى بالإضافة إلى أن هناك مناطق لا يسمح البناء فيها أكثر من دورين وذلك بعد انتهاء المدة التى حددتها الدولة للتصالح مع مخالفات البناء ووتقنين اوضاع المخالفين.



