AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية الأسبق: قرار مد فترة التصالح على المخالفات جاء في مصلحة المواطن والدولة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:19 م
المستشار محمد عطية
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الاسبق
Advertisements
ايمان البكش
قال المستشار محمدعطية وزير التنمية المحلية الاسبق، ان قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء، جاء في مصلحة المواطن والدولة ،لان المواطن سيدفع ما عليه من مخالفات ويقنن اوضاعة وسيتم اعطائة الترخيص.

واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي  حول ان هناك اماكن سيمنع فيها البناء نهائيا واماكن سيسمح فيها البناء دور او اثنين على الاكثر ،امر جيد خاصة ان هناك مناطق مكتظة بالسكان والمبانى ولكذلك المناطق التى لها طابع تاريجى .

واشار الى ان تصريحات رئيس الجمهورية والقرارات التى ستصدر سيكون لها اثر هام في التوجة الى التوسع في البناء وتعمير قرى الظهير الصحراوى والمدن العمرانية الجديدة لتخفيف الحمل على المحافظات .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعلن انه سيكون هناك أراضي لن يسمح البناء فيها مرة أخرى بالإضافة إلى أن هناك مناطق لا يسمح البناء فيها أكثر من دورين وذلك بعد انتهاء المدة التى حددتها الدولة للتصالح مع مخالفات البناء ووتقنين اوضاع المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدء تلقى مقدم التصالح مع مخالفات البناء ولمدة 3 أشهر

التصالح في مخالفات البناء.. التنمية المحلية: التصالح على التصوير الجوي حتى يوليو 2017 لخارج الحيز العمراني وأبريل 2018 داخله.. صاحب الوحدة يتحمل القيمة .. ومحاكمات عسكرية للمخالفين

استقبال طلبات تصالح في مخالفات بناء بالمراكز التكنولوجية في العطلات بأسيوط

بعد تضارب التصريحات.. مسئول سابق بالتنمية المحلية: مشاورات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

مستشار سابق يوضح الأماكن التى لن يسمح فيها بالبناء

خبير تنمية محلية: مدة فترة دفع جدية التصالح ليست كافية

ترشيحاتنا

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحذر من عودة الفيروس بمصر رغم السيطرة .. فيديو

شريف إكرامي يجمع متعلقاته من غرف الملابس وينهي علاقته بالأهلي

الخطيب أمتعنا.. رئيس البرلمان: كل التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره العريضة

معتز مطر وناصر يعيشان في رعب.. أحمد موسى: أردوغان جاب ورا ولحس كلمته

تعرف على أول براءة اختراع للقاح مضاد لفيروس كورونا بعد روسيا

400 كيلومتر للشحنة الواحدة.. تفاصيل إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير والشعر الكيرلي.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة ناعمة

لعشاق القطط والكلاب.. 5 أطعمة تؤذي الحيوانات الأليفة

سعر و مواصفات سيارة رينو سانديرو 2021 ..صور