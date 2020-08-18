AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مصري ولا يقل عن 25 عاما .. 5 شروط لعضوية مجلس إدارة صندوق ذوي الإعاقة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:01 ص
ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
Advertisements
أحمد أيمن
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاثنين، أثناء نظر مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة التاسعة من مشروع القانون، يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية:

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.
 
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4. ألا يكون صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. أن يكون أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 شروط لـ مزاولة المهنة.. والحبس و10000 جنيه غرامة للمخالفين.. تفاصيل قانون السايس

3 سنوات ورسوم 2000 جنيه .. اعرف كيف تحصل على رخصة السايس فى القانون الجديد

7 شروط لشغلها.. الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن عن وظيفة خالية

"النواب" يوافق على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

البرلمان يوافق على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مجموعه

ترشيحاتنا

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. تفاصيل

محمد عواد يعلن عن حارس مرمى الزمالك أمام نادي مصر .. ويوجه له رسالة

ميدو يكشف خطة فايلر لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور

بعد رحيله عن القلعة الحمراء .. تعرف على سيارة شريف إكرامى وسعرها .. صور

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور

وادي الموت.. تسجيل أعلى درجة حرارة شهدها العالم

حادث غريب.. سائق مخمور يسقط بسيارته بمسبح خاص.. صور