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فن

أهم إنجاز تقدر تعملة أنك ترحم نفسك وتبسطها.. إيمان العاصي تبعت رسالة عبر انستجرام

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:19 م
ايمان العاصي
ايمان العاصي
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة إيمان العاصى رسالة لجمهورها  من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كتب ايمان العاصي عبر خاصية الاستوري : مش غلط ابدا الانسان يحاول يعيش حياتة مبسوط او علي الاقل بعد اي كارثة تحصل او في حياة حد قريب منه انك ترحم نفسك و تبسطها دا اهم انجاز تقدر تعمل و مش سهل ابدا


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كانت إيمان العاصى، أعربت عن سعادتها، بإعلان قناة mbc مصر، عن عرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" على شاشتها، ، في التاسعة مساءً، حيث عزمت القناة على عرض الجزء الأول من العمل الدرامى، حتى يتذكر الجمهور أحداثه، قبل الشروع في عرض الجزء الثاني المقرر إذاعته أواخر يوليو الجاري.  

وارتبط الجمهور بمسلسل "مملكة إبليس" منذ إذاعته، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها في قالب تشويقي مثير طوال الحلقات، وتلعب أميرة الدراما إيمان العاصي من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، وتظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش في الحارة التي هي محور الأحداث، ومن المنتظر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثاني، كما سبق وفعلت في الجزء الأول.
أهم إنجاز تقدر تعملة أنك ترحم نفسك وتبسطها.. إيمان العاصي تبعت رسالة عبر انستجرام
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