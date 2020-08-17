أحمد موسى: ياريت مشكلة كوبري 6 أكتوبر يكون لها حل أو بديل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الطريق الدائري شهد اليوم حادثة؛ مما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة 3 ساعات، موضحا أن توسعة الطرق وإنشاء الكباري والقطارات ومحطات المترو تهدف إلى تقليل الزحام ليؤدي المواطنون مصالحهم.





وأضاف أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه «أحمد موسى»، أن المحاور الجديدة في القاهرة أصبحت حوالي 18 محورا، مما يخفف الضغط المروري؛ قائلا «أتمنى حل مشكلة كوبري 6 أكتوبر.. ياريت يكون لها حل أو بديل».









وأوضح أحمد موسى، أن أول خط مترو بالقاهرة كان عام 1989، بطول 44 كيلومترا، ثم تم إنشاء الخط الثاني للمترو عام 1996 لمسافة 21.5 كيلو متر.





وأشار أحمد موسى إلى أن الخط الثالث يمتد طوله حوالي 41.5، مضيفا أن الخط الرابع سيكون بطول 42 كيلومترا.





وأكد أحمد موسى، أن الإنجازات التي تمت في مجال الطرق والكباري والنقل سوف تنقل مصر نقلة حضارية كبيرة وستقضى على الزحام.



