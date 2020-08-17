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محافظات

صحة البحر الأحمر: تزويد مستشفيات المحافظة بـ5 ماكينات غسيل كلوى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:33 م
ماكينات الغسيل الكلوي
ماكينات الغسيل الكلوي
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إبراهيم جادالله

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، عن تزويد مستشفيات المحافظة بـ5 ماكينات غسيل كلوى بقيمة مليون جنيه، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،


وأكدا أنه تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة تم مراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوى بجميع وحدات ومراكز الغسيل الكلوى التابعة لوزارة الصحة، وتم توريد 5 ماكينات غسيل كلوى جديدة كإحلال وتجديد  بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمستشفيات المحافظة بقيمة 950  ألف جنيه.

 

و أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تركيب تانك أكسجين جديد بسعة 6000 لتر بتكلفة إجمالية حوالى 1.5 مليون جنيه دعما من وزارة الصحة والسكان. 


وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أنه فى إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها، وتم الانتهاء من تركيبه تانك أكسجين جديد لتغزية شبكة الغازات بالمستشفى، وجاء ذلك فى خطة تطوير المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات.

 

وأوضح أهمية تواجد الخزان لخدمة مرضى المستشفى، خاصة مرضى الرعاية المركزة، وتم استحداث قسم عناية مركزة بالمستشفى بسعة 6 أسرة وعدد 2 جهاز تنفس صناعى لخدمة مواطنى محافظة البحر الأحمر، والمترددين عليها.

 

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