أمير مرتضى يحسم الجدل حول أزمة تجديد أوباما للزمالك

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف يوسف اوباما نجم الفريق من التجديد خلال الفترة الحاليه خاصة عقب تردد اقاويل بقرب رحيله.





وأكد امير مرتضى في فيديو بث مباشر عبر " أنستجرام" أن فريق الزمالك مازال أمامه مباريات هامة في الدوري المصري بالاضافة لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.





وأضاف أمير مرتضى أنه في حال كان هناك أي أزمة في تجديد اوباما للزمالك سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب ولن يتم إنكارها مطلقا.





وتابع أمير مرتضى أن لاعبي الفريق حاليا تركز جيدا مع الفريق من اجل استعادة فورمة المباريات، مشددا علي أن أي حديث عن التجديد سيقلل من تركيز اللاعبين ويضره كثيرا.

