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توك شو

معتز مطر وناصر يعيشان في رعب.. أحمد موسى: أردوغان جاب ورا ولحس كلمته

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:19 م
اردوغان
اردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس التركي أردوغان يعمل لمصلحته فقط وسبق أن سلم مسلمي الإيجور أصحاب اللجوء السياسي الى الصين، لافتا بأنه من الوارد ان يبحث عن مصلحته ويسلم الارهابيين الهاربين أمثال معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تصريحات أردوغان الجديدة بها تودد لمصر حيث قال: « أحنا ومصر قريبين من بعض!».

وسخر موسى، من تصريحات أردوغان التي يتودد بها الي مصر مرددا:« اردوغان جاب ورا ولحس كلمته بعد هجومه على مصر والرئيس السيسي لمدة 7 سنوات»؛ مشيرا إلى أنه وصف ما دار بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية أنه سوء تفاهم ولابد من اصالحه في الفترة القادمة. 

وأشار موسى، إلى أن الإرهابيين الفارين في تركيا، انتيابهم حالة من الرعب والخوف والفزع عقب تصريحات أردوغان بأنه يتواصل مع المخابرات المصرية.
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