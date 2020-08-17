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مصلحة الضرائب: التشغيل التجريبي للفاتورة الإلكترونية تم بنجاح دون مواجهة أي مشكلات فنية .. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:39 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، إن مشروع الفاتورة الالكترونية هي تعتبر من اهم نظم التشغيل التحول الرقمي في تاريخ مصر.

وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الحليم خلال لقائه عبر تطبيق سكايب علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مشروع الفاتورة الالكترونية هو مشروع من ضمن مشروعات الدولة الهامة التي تعطيه اهتمام كبير جدا لأهميته.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب أنه تم تشغيل البدء التجريبي للفاتورة الالكترونية  بداية من شهر يونيو الماضي.

وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الحليم أنه تم تشغيل الفاتورة الالكترونية التجريبي علي كبري 7 شركات علي مستوي مصر.

وأشار إلي أن التشغيل التجريبي للفاتورة الالكترونية تم بنجاح دون مواجهة اي مشكلات فنية سواء لدي المنظومة أو سواء لدي هذه الشركات.
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