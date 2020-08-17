بعد مد فترة التصالح وتصريحات السيسي.. خبراء التنمية المحلية: القرار في مصلحة المواطن واستجابة لمطالبهم.. والجندي: الأماكن التاريخية والأثرية والعشوائيات وعواصم المحافظات لن يسمح فيها بالبناء

وزير التنمية المحلية الأسبق: قرار مد فترة التصالح على المخالفات جاء لمصلحة المواطن والدولة
خبير تنمية محلية: مدة فترة دفع جدية التصالح ليست كافية
مستشار سابق يوضح الأماكن التى لن يسمح فيها بالبناء
أجمع خبراء التنمية المحلية على أن تصريحات الرئيس التى أعلن فيها أنه "بعد مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء لمدة شهر، سيكون هناك اراضى لن يسمح فيها بالبناء مرة أخرى، إضافة إلى أن هناك مناطق لا يسمح البناء فيها أكثر من دورين، مؤكدين انها جاءت في مصلحة الدولة والمواطن...
قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء من الحكومة استجابة لمطالب بعض الفئات التى طالبت بمد فترة التصالح؛ لأن الوقت لم يكن كافيا لدفع المبلغ المفروض لجدية التصالح وكذلك إبطال لاى حجة من جانب المواطنين في ضيق الوقت وعدم توفير مبلغ جدية التصالح.
وقال الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء، راعى البعد الانسانى لاعطاء فرصة للمواطنين للتقدم للتصالح ودفع مبلغ جدية التصالح ،موضحا ان الاعداد التى تقدمت للتصالح 620 الف مواطن وهذا رقم ضعيف جدا بالنسبة لحجم المخالفات.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان مدة شهر ليست كافية للتصالح امام المواطنين، مشيرا الى انه يعتقد انه سيتم مدها مره اخرى، لافتا الى ان الامر الذى يحفز المواطنين للاقبال على التصالح هو اسلوب التسعير ووجود رؤية واضحة لدى المواطن حول القانون.
ونوه الى ان الاماكن التى سيمنع فيها البناء نهائيا طبقا لتصريحات رئيس الجمهورية هى الاماكن المكدسة بالسكان والمدن الرئيسية لان هذه الاماكن يكون هناك ضغط على المرافق والمحاور والطرق والكبارى التى تنشئها الدولة.
واوضح ان قرار الرئيس بمنع البناء في اماكن محددة، سيجعل المواطن يتجه الى البناء في قرى الظهير الصحراوى والتوسع في البناء في الصحراء خاصة ان اقليم القاهرة الكبرى المكدس بالسكان .
واستطرد عرفة ان تصريحات رئيس الجمهورية ، حول ان هناك مناطق لن يسمح فيها بالبناء اكثر من دورين او ثلاثة على الاكثر سيكون في الاماكن المكدسة بالسكان وعواصم المحافظات.
وقال المستشار محمدعطية وزير التنمية المحلية الاسبق، ان قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء، جاء في مصلحة المواطن والدولة ،لان المواطن سيدفع ما عليه من مخالفات ويقنن اوضاعة وسيتم اعطائة الترخيص.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول منع البناء نهائيا في أماكن وأخرى سيسمح فيها البناء دور او اثنين على الاكثر، امر جيد خاصة ان هناك مناطق مكتظة بالسكان والمبانى ولكذلك المناطق التى لها طابع تاريجى.
واشار الى ان تصريحات رئيس الجمهورية والقرارات التى ستصدر سيكون لها اثر هام في التوجة الى التوسع في البناء وتعمير قرى الظهير الصحراوى والمدن العمرانية الجديدة لتخفيف الحمل على المحافظات .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن انه سيكون هناك أراضي لن يسمح البناء فيها مرة أخرى إضافة إلى أن هناك مناطق لا يسمح البناء فيها أكثر من دورين وذلك بعد انتهاء المدة التى حددتها الدولة للتصالح مع مخالفات البناء ووتقنين اوضاع المخالفين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اصدر قرارا بمد فترة دفع جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهرا حتى15 سبتمبر الماضى.