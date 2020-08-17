بعد مد فترة التصالح وتصريحات السيسي.. خبراء التنمية المحلية: القرار في مصلحة المواطن واستجابة لمطالبهم.. والجندي: الأماكن التاريخية والأثرية والعشوائيات وعواصم المحافظات لن يسمح فيها بالبناء

وزير التنمية المحلية الأسبق: قرار مد فترة التصالح على المخالفات جاء لمصلحة المواطن والدولة

خبير تنمية محلية: مدة فترة دفع جدية التصالح ليست كافية

مستشار سابق يوضح الأماكن التى لن يسمح فيها بالبناء





أجمع خبراء التنمية المحلية على أن تصريحات الرئيس التى أعلن فيها أنه "بعد مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء لمدة شهر، سيكون هناك اراضى لن يسمح فيها بالبناء مرة أخرى، إضافة إلى أن هناك مناطق لا يسمح البناء فيها أكثر من دورين، مؤكدين انها جاءت في مصلحة الدولة والمواطن...





قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء من الحكومة استجابة لمطالب بعض الفئات التى طالبت بمد فترة التصالح؛ لأن الوقت لم يكن كافيا لدفع المبلغ المفروض لجدية التصالح وكذلك إبطال لاى حجة من جانب المواطنين في ضيق الوقت وعدم توفير مبلغ جدية التصالح.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لديها امل في إقبال المواطنين على التصالح هذا الشهر، مشيرا الى ان الحكومة اعلنت ان عدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بلغت 620 الف طلب وهذا قليل بالنسبة للمخالفات التى تصل الى اكثر من 3 ملايين مخالفة .

وأشار إلى الهدف الرئيسى لقانون التصالح تقنين الأوضاع الخاطئة لتصبح أوضاعا صحيحة ولمصلحة المواطن.

وتابع أن تصريحات رئيس الجمهورية حول أن هناك مناطق لن يسمح فيها بالبناء أكثر من دورين او ثلاثة على الأكثر سيكون في الاماكن المزدحمة بالسكان التى بها كثافة سكانية عالية، والأماكن التى تحمل صفة تراثية كالفلات التى يتم هدمها وبناء أبراج عليها، والأحياء القديمة التي لا تسمح البنية التحتية ولا المرافق البناء عليها أكثر، وكذلك المناطق العشوائية غير المخططة.

واستطرد انه يتوقع منع البناء في عواصم المدن التى لا توجد بها مساحات للبناء، كما انه لن يسمح للبناء علي الأماكن التي يوجد بها فيلا او عقارات، وإذا تم السماح سيكون بنفس الارتفاع .



وقال الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء، راعى البعد الانسانى لاعطاء فرصة للمواطنين للتقدم للتصالح ودفع مبلغ جدية التصالح ،موضحا ان الاعداد التى تقدمت للتصالح 620 الف مواطن وهذا رقم ضعيف جدا بالنسبة لحجم المخالفات.





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان مدة شهر ليست كافية للتصالح امام المواطنين، مشيرا الى انه يعتقد انه سيتم مدها مره اخرى، لافتا الى ان الامر الذى يحفز المواطنين للاقبال على التصالح هو اسلوب التسعير ووجود رؤية واضحة لدى المواطن حول القانون.





ونوه الى ان الاماكن التى سيمنع فيها البناء نهائيا طبقا لتصريحات رئيس الجمهورية هى الاماكن المكدسة بالسكان والمدن الرئيسية لان هذه الاماكن يكون هناك ضغط على المرافق والمحاور والطرق والكبارى التى تنشئها الدولة.





واوضح ان قرار الرئيس بمنع البناء في اماكن محددة، سيجعل المواطن يتجه الى البناء في قرى الظهير الصحراوى والتوسع في البناء في الصحراء خاصة ان اقليم القاهرة الكبرى المكدس بالسكان .





واستطرد عرفة ان تصريحات رئيس الجمهورية ، حول ان هناك مناطق لن يسمح فيها بالبناء اكثر من دورين او ثلاثة على الاكثر سيكون في الاماكن المكدسة بالسكان وعواصم المحافظات.



