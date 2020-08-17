أمير مرتضى يتحدث عن قرار المحكمة الدولية في قضية كهربا وهل خسر الزمالك

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أن الفريق حصل على حقه في قضية محمود عبدالمنعم كهربا نجم الاهلي، مشددا على ان الزمالك كان من حقه الحصول على تعويض وحصل عليه.













وأضاف أمير مرتضى في فيديو بث مباشر عبر " إنستجرام " أن قيمة المبلغ المالي الذي قررته المحكمة الدولية هو رقم تقديري. مشددا على ان الزمالك ربح القضية.













وتابع أن هناك قرارات أخرى من المحكمة الدولية كان من الممكن أن تجعل الزمالك يخسر القضية. مشددا على ان الزمالك على سبيل المثال خسر قضية حمدي النقاز نجم الفريق السابق.









وأكمل أمير مرتضى أن الزمالك اختصم الاهلي في قضية كهربا نظرا لكونه المحرض على ما قام به اللاعب.



