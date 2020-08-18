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اقتصاد

غرفة منتجات الأخشاب تعقد ندوة عن صناعة الأثاث اليدوي .. اليوم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:03 ص
صناعة الأثاث اليدوي
صناعة الأثاث اليدوي
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ولاء عبد الكريم
تعقد غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء ندوة تحت عنوان "صناعة الأثاث اليدوي ذو الطابع المحلي والأثاث المعد للتصدير(تصميم، تنفيذ، تغليف) وذلك عبر خاصية الفيديو كونفراس.

يحاضر بالندوة محمد بدر عضو الغرفة، والدكتورة جيهان الدجوي استاذ دكتور بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، ويدير الندوة سامح نصير مدير الغرفة، وتعقد الغرفة تلك الندوة أستكمالا لخطة التدريب اإللكتروني لطلبة للكلية لعام 2020.

ونظمت الغرفة  الثلاثاء الماضي ندوة عبر الفيديو كونفرانس لطلبة فنون تطبيقية 6 أكتوبر حول تقنيات تنفيذ الأثاث الهيكلي و أثاث المسطحات  وكيفية تصنيعها وتصميمها وحاضر فيها عمرو عرنسة عضو الغرفة، ود. جيهان الدجوي دكتور بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، وأدارها سامح نصير مدير الغرفة.

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وناقشت الندوة شرح للجوانب الفنية في تصميم وصناعة الأثاث الهيكلي وأثاث المسطحات وشرحها للطلبة بشكل عملي، حتي يستطيع الطلبة ربط ما تعلموه بالكلية نظريا مع ندوات الغرفة عمليا

من جانب أخر استعرضت الغرفة في بيانها سابق لها انشطتها خلال الفترة الماضية التي شملت العمل علي محورين ، الأول مع الجامعات طبقا للاتفاقيات التعاون الموقعة مع كل من جامعات 6 أكتوبر وحلون وبني سويف والجامعة الألمانية والتي ارتكزت في الفترة السابقة علي اتجاهين أساسيين هما

·تدريب الطلبة بالمصانع أعضاء الغرفة حيث تم تدريب 245 طالب من جامعتي 6 أكتوبر وحلوان العام الماضي في 18 شركة عضو بالغرفة، وحال كوفيد 19 هذا العام من استمرار التدريبات.

 
بالاضافة إلي تنظيم ورش العمل بالتنسيق مع الجامعة بتحديد الموضوعات الهامة العملية المطلوب شرحها للطلبة من خلال بعض الخبراء من الصناعة، و تقوم الغرفة بالتنسيق معهم وذلك للمساهمة في تأهيل الطلبة وتعريفهم علي كل ماهو جديد  والجوانب التطبيقية المطلوبة.
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