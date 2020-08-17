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توك شو

خبير اقتصادي: تذاكر المترو ما زالت مدعمة حتى بعد رفع أسعارها.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:16 م
مترو الانافق
مترو الانافق
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قسم التوك شو
قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن سياسة الدعم التي تبنتها الدولة في السبعينات أثرت علي الاقتصاد المصري، موضحا بأن تلك السياسة قد تكون ظاهريا جيدة لكنها أدت إلي ترهل الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن خاصة مترو الانفاق.

وأوضح العمدة خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز، أن الخط الأول للمترو وصل لمرحلة صعبة لها منذ 2009 ، مشيرا إلي أن الخبراء الفرنسيين قالوا أن مصر تحتاج إلي ما يقارب 6 خطوط للمترو.

وأشار أستاذ الأقتصاد السياسي، إلي أن المترو أحد المرافق المهمة و الحيوية للدولة، منوها إلي أن التكدس السكاني وصل إلي مرحلة يرثى لها لذلك كان يجب رفع سعر تذكرة المترو من أجل بقاء و صيانة المترو.

و نوه إلي أن رغم أرتفاع سعر التذكرة إلا أنها ما زالت مدعومة، مضيفا أنه على المواطن تحمل جزء من تكاليف المرفق وإلا بسبب التكدس السكاني قد يتوقف المرفق عن العمل، مثال على ذلك مترو الأنفاق والسكة الحديد.
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