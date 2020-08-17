مرتضى منصور: الأهلي قلعة كبيرة.. وخلافي مع الخطيب لا يفسد للود قضية

وصف النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، النادي الأهلى بالقلعة الرياضية الكبيرة فى مصر وأفريقيا، قائلًا "ممكن يحصل خلاف مع الخطيب ومجلسه لكن الخلاف لا يفسد للود قضية، وكان لى الشرف إنى كنت عضوا عاملا فى النادى الأهلى".





وتابع مرتضي منصور في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، أن المستشار عبد المجيد محمود هو من استخرج له عضوية النادي الأهلى، وكان رئيس نيابة أمن الدولة وقتها، وكان يستخرج العضويات لكل أعضاء النيابة"، مضيفًا "لدينا افتتاح 10 مشروعات جديدة بنادى الزمالك يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، وأوجه الدعوة للخطيب، ومجلس إدارته لحضور الافتتاحات بنادى الزمالك".

ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.