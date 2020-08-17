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برلمان

مرتضى منصور: الأهلي قلعة كبيرة.. وخلافي مع الخطيب لا يفسد للود قضية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:16 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وصف النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، النادي الأهلى بالقلعة الرياضية الكبيرة فى مصر وأفريقيا، قائلًا "ممكن يحصل خلاف مع الخطيب ومجلسه لكن الخلاف لا يفسد للود قضية، وكان لى الشرف إنى كنت عضوا عاملا فى النادى الأهلى".

وتابع مرتضي منصور في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم، أن المستشار عبد المجيد محمود هو من استخرج له عضوية النادي الأهلى، وكان رئيس نيابة أمن الدولة وقتها، وكان يستخرج العضويات لكل أعضاء النيابة"، مضيفًا "لدينا افتتاح 10 مشروعات جديدة بنادى الزمالك يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، وأوجه الدعوة للخطيب، ومجلس إدارته لحضور الافتتاحات بنادى الزمالك".
 
ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.
 
ووافق المجلس على الأذن بسماع أقوال مرتصى منصور فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بدون اتخاذ أى إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، وذلك بناء على طلب النائب مرتضى منصور.
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