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اقتصاد

أبوظبي تسعى لتأسيس شركة وطنية لخدمات النفط والغاز بعملية اندماج

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:01 ص
الإمارات تسعى لتأسيس
الإمارات تسعى لتأسيس شركة وطنية في خدمات النفط والغاز
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قسم الاقتصاد
تسعى إمارة أبوظبي لتأسيس شركة وطنية إقليمية لخدمات النفط والغاز عن طريق دمج شركتي الإنشاءات الوطنية البترولية والجرافات البحرية الوطنية.

ويأتي وذلك بعد أن أكدت شركة أبوظبي التنموية القابضة أن شركة "صناعات" التابعة لها وملاك حصة أقلية آخرين في شركة الإنشاءات البترولية تقدموا بعرض لمجلس إدارة شركة الجرافات البحرية بغرض تأسيس شركة خدمات متكاملة للنفط والغاز.

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وقالت شركة "أبوظبي" التنموية القابضة، وهي شركة قابضة حكومية، إن "شركة صناعات التابعة لها وملاك حصة أقلية آخرين في شركة الإنشاءات البترولية تقدموا بعرض لمجلس إدارة شركة الجرافات البحرية من شأنه تأسيس شركة خدمات متكاملة للنفط والغاز".

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم أن عملية الاندماج من شأنها تأسيس شركة هندسية جديدة متكاملة محلية وإقليمية".

وأوضحت أن "الصفقة المقترحة تتمثل في مبادلة أصول من شركة الإنشاءات البترولية للجرافات البحرية، وفي المقابل سيحصل المساهمون في شركة الإنشاءات البحرية على أداة يمكن تحويلها إلى 575 مليون سهم عادي في الشركة المجمعة فور إتمام الصفقة".

ولم يورد بيان الشركة تفاصيل أكثر عن الصفقة، التي تتزامن مع ظروف صعبة يمر بها قطاع النفط والغاز، مع تضرر الطلب على منتجات القطاع بسبب تفشي مرض "كوفيد-19".
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