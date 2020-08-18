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اقتصاد

اقتصاد تايلاند يشهد أكبر انكماش في 22 عاما بسبب كورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:03 ص
اقتصاد تايلاند
اقتصاد تايلاند
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وكالات
شهد اقتصاد تايلاند أكبر انكماش سنوي له في 22 عاما وهبوطا فصليا قياسيا في الفترة من أبريل إلى يونيو، مع تضرر السياحة والصادرات والمشاريع المحلية من جائحة فيروس كورونا وإجراءات مكافحته، مما قاد إلى خفض النظرة المستقبلية.

انكمش ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة والتصدير، 12.2% في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، وهو أسوأ انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1988، بحسب بيانات من هيئة التخطيط.

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ولكن الأداء فاق المتوقع في استطلاع استطلاع أجرته رويترز وكان لهبوط بنسبة 13.3%. وتراجع الاقتصاد 2% في ربع السنة المنتهي مارس 2020.

ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الاقتصاد 9.7% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، وهو أعمق انخفاض مسجل، لكنه أفضل من توقعات الاقتصاديين التي كانت لهبوط 11.4%.

وخفض المجلس الوطني للتنمية الاقصادية والاجتماعية توقعات الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020. ويتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بين 7.3% و7.8% هذا العام مقارنة مع توقع سابق لانكماش بين 5% و6%.
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