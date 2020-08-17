أستاذ اقتصاد: مصر دخلت عصرا جديدا من الاهتمام بقطاع النقل.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، إن مصر دخلت عصر جديد في الاهتمام بأحد أهم القطاعات في الدولة التي تحقق فائض كبير جدا وقيمة مضافة عالية جدا في الاقتصاد وهو قطاع النقل.





وأضاف الدكتور عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان الاهتمام بقطاع النقل في ضوء استراتيجية مصر 2030 له مجموعة كبيرة من المحاور منها ما هو خارجي فيما يخص الموانئ والمطارات ومنها ما يتكامل معه داخليا من خلال شبكة الطرق.





وتابع استاذ الاقتصاد أن التوسع في قطاع النقل في القاهرة من توسيع محطات المترو وانشاءات جديدة وقطارات جديدة يعد نقلة جديدة للدولة المصرية في قطاع النقل.





وأوضح الدكتور عمرو سليمان أن توافد المواطنين من خارج القاهرة يجعل الدولة تعمل علي توسيع وتحسين قطاع النقل لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المواطنين.