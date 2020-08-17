رئيس الإدارة المركزية بالضرائب يوضح تفاصيل وأهمية منظومة الفاتورة الإلكترونية.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب، إنه يتم التعامل بالفاتورة الالكترونية مع كبار الممولين علي مستوي مصر.





وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الحليم خلال لقائه عبر تطبيق سكايب علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه تم اختيار عدة قطاعات كبيرة جدا للتعامل معها بالفاتورة الالكترونية وهذه القطاعات هي التي تعمل في صناعة السيارات او الاستيراد وكبري شركات تصنيع الاجهزة الكهربائية.





وتابع رئيس الإدارة المركزية للقضايا بمصلحة الضرائب أنه تم البدء بالتعامل بالفاتورة الالكترونية مع هذه الشركات الكبري لانهم يمتلكون منظومة محاسبية تسمح لها أن تتوافق مع منظومة الفاتورة الالكترونية.





وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الحليم أنه تم تشغيل الفاتورة الالكترونية التجريبي علي كبري 7 شركات علي مستوي مصر.





وأشار إلي أن التشغيل التجريبي للفاتورة الالكترونية تم بنجاح دون مواجهة اي مشكلات فنية سواء لدي المنظومة أو سواء لدي هذه الشركات.